Uma comitiva de Cacoal participou nesta quarta-feira, 17, do Fórum de prefeitos e vereadores em Porto Velho, organizado pelo Governo do Estado com o objetivo de analisar as demandas dos municípios.

Na oportunidade, liderado pelo vereador Edimar Kapiche (PSDB), o grupo cobrou, ao secretário estadual de Saúde, Fernando Máximo, providências definitivas quanto às melhorias no Hospital Regional e Heuro, na “Capital do Café”.

Máximo falou de parcerias, e garantiu que estará nos próximos dias em Cacoal para traçar estratégias quanto à questão.

O prefeito Adailton Fúria (PSD) disse que a prefeitura vai fazer a parte dela, abrindo a UPA, atendendo a parte ambulatorial e o Estado atendendo a ampla complexidade.

Entrevistado pelo Extra de Rondônia, Kapiche afirmou que vai continuar cobrando melhorias para a Saúde, uma de suas principais bandeiras na Câmara Municipal.

>>> VEJA O VÍDEO ABAIXO:

