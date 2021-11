A campanha “Tampinhas de Amor”, do Tribunal de Justiça de Rondônia (TJ/RO), que mobiliza a sociedade para a coleta de tampas de plástico para beneficiar a Associação Voluntária de Combate ao Câncer (AVCC), teve adesão de estudantes da comarca de Vilhena.

Eles procuraram a administração do Fórum para participar da ação e deram exemplo de solidariedade.

Nesta quinta-feira, 18, o material foi entregue ao presidente do TJ, desembargador Paulo Kiyochi Mori. De acordo com a coordenadora do Núcleo de Acessibilidade, Inclusão e Gestão Socioambiental (Nages), Maiara Ribeiro, as tampinhas são entregues para reciclagem e os recursos são usados para compra de produtos para pacientes e familiares com câncer em apoio ao tratamento.

Para o presidente, a adesão à campanha pelos estudantes de Vilhena é uma demonstração de que o empenho institucional também se reflete na comunidade, com ações positivas que visam à sustentabilidade na instituição e também na sociedade. O objetivo de despertar a consciência ambiental, aliado à solidariedade com os pacientes com câncer, tem sido alcançado, segundo o Nages, pois a ação tem mobilizado todas as comarcas do Estado.

GINCANA DA SEMANA DO SERVIDOR

O Nages e representantes da Divisão de Saúde e Bem-Estar, da Secretaria de Gestão de Pessoas (SGP) do TJ, além de um servidor da equipe vencedora da gincana, realizaram a entrega de 138,55kg de tampinhas a AVCC, nessa quinta (18), por meio de uma campanha de coleta feita pelas 5 equipes que competiram na Semana do Servidor, ocorrida em outubro.

A ação do Nages na coleta de tampinhas é feita junto a servidores, magistrados e estagiários, com pontos de coleta que estão distribuídos nos prédios do Poder Judiciário, reflete a preocupação do Poder Judiciário com o meio ambiente e busca engajamento da comunidade.