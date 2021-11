Além dos recursos para a manutenção das estradas vicinais, o município também foi contemplado com recursos para compra de implementos agrícolas pelas associações de produtores rurais e a recuperação da linha FA.

Já está na conta da prefeitura do município de São Felipe D’Oeste o valor de R$ 200 mil reais destinados a execução de obras de recuperação e melhorias das estradas vicinais. Além da liberação dos recursos para a recuperação das estradas, o deputado Cirone tem fortalecido sua parceria de trabalho com o prefeito Ney da Paiol, e os vereadores Paulo Ferrari, Daniel, Roni e da vereadora Leiza. Essa conjugação de esforços tem resultado em várias ações que estão beneficiando diretamente os moradores do campo e da cidade.

O deputado Cirone destinou recursos para a compra de equipamentos e implementos para as associações rurais do município, viabilizou junto ao DER a execução de obras de cascalhamento, manutenção, limpeza das saídas d’água e sinalização da linha FA, ligando Querência a São Felipe. De acordo com o deputado, a execução de obras de melhorias nas estradas rurais atende uma das principais reivindicações dos agricultores e moradores. “Além da liberação de recursos por meio de emenda parlamentar, assumi o compromisso de fazer a interlocução junto ao governador Marcos Rocha para viabilizar a execução de obras e programas do governo no município.

Segundo o deputado Cirone Deiró, já estão assegurados para o município de São Felipe, dois quilômetros de pavimentação asfáltica e outros, dois quilômetros de recapeamento de ruas e avenidas no centro urbano. “Os recursos para a execução dessas obras foram aprovados pela Assembleia Legislativa e está permitindo o governador Marcos Rocha e o diretor do DER Elias Rezende atender essa antiga reivindicação dos moradores que é execução de obras para construção de novos asfaltos e recapeamento dos antigos,” justificou.

O prefeito Ney destacou o importante apoio que sua administração tem recebido do deputado Cirone na interlocução com o governador Marcos Rocha e sua equipe. O prefeito agradeceu a liberação dos recursos para a recuperação das estradas e todas as outras ações que o deputado Cirone tem realizado no município. “Essa conjugação de esforços do deputado com a nossa administração e com os vereadores Paulo Ferrari, Daniel, Roni e da vereadora Leiza tem trazido excelentes resultados para a população,” afirmou.

Para os vereadores Paulo Ferrari, Daniel, Roni e a vereadora Leiza o trabalho do deputado Cirone Deiró tem trazido resultados práticos para o desenvolvimento econômico e integrado do município. “Temos ao nosso lado um deputado sensível e comprometido com as causas municipalistas, o apoio do deputado Cirone tem fortalecido nossa atuação na Câmara dos vereadores compartilho esse sentimento com os vereadores Paulo Ferrari, Daniel, Roni,” reconheceu a vereadora Leiza.