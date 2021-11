A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de Rondônia está a cinco dias da sua eleição para o triênio 2022-2024.

A advocacia rondoniense escolhe, no próximo dia 23 de novembro, a nova diretoria e os conselheiros da entidade, no âmbito estadual e nas 18 subseções municipais.

Para o comando da OAB-RO, entre as duas chapas da disputa está A Ordem mais próxima de você, encabeçada por Zênia Cernov (presidente) e Arlindo Frare (vice). Os membros desta chapa integram o grupo que defende renovação e mais atenção às necessidades da classe, da capital ao interior.

Entre as propostas defendidas pela chapa, estão a reformulação geral e reajuste anual da tabela de honorários advocatícios, melhora no atendimento pela CPE e mais agilidade no expediente, atuação em hipótese de aviltamento de honorários advocatícios, melhorias no sistema PJe, implantações de comissões da mulher advogada nas subseções, atenção à jovem advocacia, maior repasse para as subseções e capacitação profissional.

Para quem mora em Porto Velho, a votação acontece na sede da OAB-RO. Para quem mora no interior, a eleição vai ser na sede de cada subseção ou no local determinado previamente. A eleição ocorrerá das 9h às 17h.

No dia da votação, as advogadas e os advogados inscritos regularmente na OAB-RO deverão apresentar o Cartão ou a Carteira de Identidade profissional, inclusive a carteira digital – aplicativo oficial da OAB, ou um dos seguintes documentos oficiais com foto: Registro Geral de Identidade, Carteira Nacional de Habilitação, Carteira de Trabalho e Previdência Social ou Passaporte.

“Teremos a chance, no dia 23, de iniciar a construção, lado a lado, de uma OAB Rondônia de braços abertos para toda a advocacia, com os olhos atentos para o futuro e as transformações da nossa profissão”, destaca Zênia Cernov, acrescentando que no site www.aordemmaisproxima.com.br é possível encontrar mais propostas.

PERFIL

Zênia Cernov nasceu em Porecatu, no Paraná, mas mudou-se para Porto Velho aos 12 anos de idade. Formada em Direito pela Universidade Federal de Rondônia, também é escritora e, atualmente, ocupada a 26ª cadeira na Academia Rondoniense de Letras, Ciências e Artes e é Coordenadora da Revista da Advocacia de Rondônia. É autora dos livros Greve de Servidores Públicos (LTr, 2011), Estatuto da OAB, Regulamento Geral e Código de Ética interpretados (LTr, 1° Ed. / 2016; 2° Ed. / 2021) e Honorários advocatícios (LTr, 2019). Ficou amplamente conhecida no Estado após atuar para garantir a reintegração de 10 mil servidores públicos a seus postos de trabalho, o chamado “processo dos demitidos”.

Arlindo Frare é atual vice-presidente da OAB Ariquemes e membro da Comissão de Prerrogativas. Com 15 anos de advocacia, atua nas áreas cível e empresarial. Foi representante da OAB Ariquemes no Conselho Municipal da Cidade e ocupou os cargos de Secretário Geral da OAB Ariquemes e presidente da Comissão de Prerrogativas entre 2016 e 2018.