Uma mulher ainda não identificada acaba de ser baleada em um bar localizado na Avenida Rondônia, no Setor 19, em Vilhena.

As primeiras informações levantadas pela reportagem do Extra de Rondônia dão conta de que um cliente, que já havia sido preso na noite anterior por ameaçar as funcionárias do bar, retornou ao local e efetuou dois tiros contra uma das mulheres.

Ainda com vida, a funcionária foi socorrida por uma Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros e o suspeito fugiu em uma motocicleta não identificada sentido a Avenida Perimetral.

A reportagem do site está acompanhando o caso e trará mais informações a qualquer momento.