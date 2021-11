No final da manhã desse sábado, 20, um homem foi preso após invadir e ameaçar atear fogo nas instalações do Hospital Municipal Pedro Grangeiro Xavier de Colorado do Oeste.

De acordo com informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, um homem identificado como João chegou na unidade e invadiu uma sala de observação onde haviam vários pacientes.

Desobedecendo as ordens dos funcionários para que se retirasse do local e falando coisas desconexas, João chutou a porta da referida sala causando danos e tirou um isqueiro do bolso afirmando que iria atear fogo na unidade.

Contido por um dos funcionários, João saiu da unidade tomando rumo ao Centro da cidade, onde foi acompanhado por uma guarnição da Polícia ilitar e conduzido para a Delegacia da Polícia Civil.

Apresentando sofrer de distúrbios mentais, João afirmou que no passado esteve envolvido em uma tentativa de incêndio ocorrida na creche municipal Pingo de Gente há alguns anos.

Devido ao risco, o agente foi flagranteado pelo delegado de plantão.