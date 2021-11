O Governador Marcos Rocha (PSL) realizou na manhã deste sábado, 20, um grande encontro partidário para marcar o início da construção do União Brasil em Rondônia, partido que surge através da fusão entre o PSL e o DEM e do qual o Governador é presidente estadual.

O encontro reuniu milhares de pessoas na capital, Porto Velho, bem como partidos aliados, além de lideranças sociais, deputados estaduais, federais, prefeitos, vereadores e representantes da executiva nacional do partido.

Comitivas de diversos municípios de Rondônia vieram à capital para prestigiar o evento. Em sua fala, Marcos Rocha reiterou suas ações gerenciais, seu compromisso com os municípios e destacou os avanços e conquistas do Estado. “Eu sempre acreditei que a união favorece o desenvolvimento e é por isso que estamos aqui, todos nós, lutando por uma Rondônia melhor”, disse o governador.

O presidente nacional do União Brasil e do PSL, Luciano Bivar, que havia confirmado presença no evento não participou por estar hospitalizado em decorrência de um problema de saúde, contudo encaminhou vídeo consolidando apoio ao Governador Marcos Rocha e reiterando seu compromisso com o Estado de Rondônia.

Marcos Rocha agradeceu a Bivar e também ao presidente do DEM, ACM Neto, que não pôde participar por questões pessoais. “São líderes que estão fazendo história no país pela dedicação e luta pela manutenção da democracia e do bem estar do nosso povo”, disse o Governador em seu discurso.

Os partidos aliados que marcaram presença foram o Republicanos, Avante, Patriotas, PRTB, PSC, PL, PV, além de deputados membros de outros partidos que participaram do encontro endossando apoio ao Governador.

ENGAJAMENTO

Durante o evento, 18 prefeitos de Rondônia consolidaram suas filiações durante o encontro realizado pelo União Brasil, além de dezenas de vereadores e membros da sociedade civil organizada.