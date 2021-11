O Sicoob Credisul, em parceria com a Faculdade Marechal Rondon (Faron), doou o projeto arquitetônico, estrutural, elétrico e de regularização para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Vilhena (RO).

Os projetos, entregues para a instituição no dia 9 de novembro, totalizaram R$ 36 mil e foram elaborados por alunos do último período de Engenharia Civil da Faron, com a orientação dos professores.

Estavam presentes na entrega Pascoal de Aguiar, diretor geral da Faron; Josi Modotte, vice-diretora da Faron; Eliana Moriguchi, coordenadora do curso de Engenharia Civil da Faron; Edson Soares, presidente da Apae de Vilhena; Karla Bortolozo, diretora da Apae Vilhena; e Ieda Nicolau, gerente de Governança do Sicoob Credisul.

É a segunda vez neste ano que a cooperativa firma parceria com a Faron para a produção de projetos. Em junho, foram entregues à Prefeitura de Vilhena, projetos de reforma de quatro escolas municipais.

Ieda Nicolau explica que a parceria com a faculdade engloba três aspectos: econômico, educacional e social. “No braço educacional proporciona que os universitários do curso de Engenharia Civil aprendam e vivenciem na prática as atividades da profissão que escolheram. Do ponto de vista social, estamos contribuindo com a comunidade, melhorando a qualidade de vida da população. E do lado econômico, contribuímos no fomento à economia local”, diz.

Eliana Moriguchi contou que os projetos preveem a construção de sala clínica, sala de aula, refeitório, cozinha, e a troca de toda a instalação elétrica do prédio. “A instalação elétrica existente não comporta, por exemplo, a instalação de ar condicionado. Então refizemos todo o projeto elétrico de todas as edificações da APAE, e elaboramos também os projetos de prevenção e combate a incêndio para regularização junto ao corpo de bombeiros.”

De acordo com Edson Soares o Sicoob Credisul é um grande parceiro da instituição e fez a intermediação com a Faron a seu pedido para solucionar o grave problema da fiação elétrica da Apae. “Nós chegamos ao limite, se ligarmos um ventilador, cai a energia. Vivemos de doações, do olhar do outro, e para nós esse é o primeiro passo para solucionarmos nosso problema. Externamos nossos agradecimentos ao Sicoob Credisul e a Faron”, disse o presidente.

Além da Apae, as escolas municipais Professor Hermógenes Roberto Nogueira e Professora Ivete Brustolin também foram beneficiadas com os projetos de prevenção e combate a incêndio. A entrega dos projetos deve acontecer nos próximos dias.