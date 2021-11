A terça-feira (23) será movimentada para toda a advocacia rondoniense.

A partir das 9h, advogados e advogadas vão às urnas, simultaneamente em Porto Velho e nas 18 Subseções, para escolher os novos representantes do Conselho Seccional, os conselheiros federais, a Diretoria da Caixa de Assistência dos Advogados (CAARO) e a Diretoria das Subseções para o triênio 2022/2024.

Para votar, os advogados e advogadas deverão apresentar o Cartão ou a Carteira de Identidade profissional ou um dos seguintes documentos: Registro Geral de Identidade, Carteira Nacional de Habilitação, Carteira de Trabalho e Previdência Social, ou Passaporte. O voto deve ser exercido no local do seu endereço de correspondência cadastrado no registro da Seccional, sendo vedada a votação em trânsito.

De acordo com o edital da eleição, o voto é obrigatório e somente poderá ser feito pelos profissionais que regularizaram sua situação financeira referente à anuidade da instituição até o último dia 25 de outubro, atendendo ao disposto no art. 133, §5º, inciso I, do Regulamento geral e art. 12, inciso VII do Provimento n. 146/2011 do CFOAB (Veja AQUI a lista dos advogados(as).

Aqueles profissionais que não votarem devem apresentar as justificativas de ausência na eleição até 15 dias após o pleito, a qual pode ser feita de forma online AQUI.

A eleição institucional acontece na próxima terça-feira (23), das 9h às 17h, na sede da Seccional, em Porto Velho, e nas 18 Subseções no interior do estado.

Para agilizar o processo e evitar aglomerações nos locais de votação, a Comissão Eleitoral estabeleceu algumas normas que devem ser seguidas por todos os eleitores e candidatos, tais como: respeito ao distanciamento social, horário especial de votação, interdição de rua, entre outros. Confira os detalhes no link AQUI.

Ainda, nesta segunda-feira (22), para deixar o local adequado para o pleito, o expediente na Sede da Seccional Rondônia será encerrado às 17 horas AQUI. Confira AQUI todas as notícias referentes à eleição da OABRO.