Na noite de domingo, 21, um homem popularmente comenhecido como “Sapateiro”, que já foi por muitos anos integrante da Associação dos Criadores de Colorado do Oeste (Ascol), feriu a golpe de canivete, um motorista que estava parado no posto de combustíveis Marechal, situado no Centro da cidade.

De acordo com informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, a Polícia Militar se dirigiu ao local após ser solicitada pela vítima, que apresentava uma perfuração de 3 cm no tórax.

Segundo relatado pelo motorista, ele estava dentro do veículo conversando com um amigo, quando “Sapateiro” chegou de surpresa e lhe deu um golpe de canivete.

Mesmo ferida, a vítima saiu do carro e se apossou de um banco de madeira para se defender, mas mesmo assim o agressor continuava tentando golpea-lo.

Após também ser ferido, “Sapateiro” fugiu correndo do local e se escondeu na casa de um amigo, mas foi preso e conduzido para a Delegacia da Polícia Civil para o registro do caso.

Enquanto se defendia do agressor, a vítima lhe causou uma fratura no braço esquerdo, sendo necessário sua condução ao hospital, para também receber atendimento médico.

De acordo com o sistema de registros da Polícia Civil, o agente já possui diversas ocorrências pelo crime de ameaça, já tendo em outras ocasiões tentando ferir pessoas a golpe de faca e facão, principalmente a mesma vítima.