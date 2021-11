Já estão na conta da prefeitura recursos para as obras de melhorias e iluminação do bosque municipal e também para a compra de aparelho de Raio-X, além da entrega de implementos para os agricultores.

Na última sexta-feira, 19 de novembro, o deputado Cirone Deiró fez a entrega da nota de empenho de número 2021NE000433 no valor de R$ 291.238,98 destinado a execução de obras de melhorias e iluminação da pista do Bosque Municipal de Ministro Andreazza. Os recursos fazem parte do Programa governo na Cidade, liberados por intermédio do deputado Cirone e já estão na conta da prefeitura para equipe do prefeito Mila da Agricultura realizar o processo licitatório. Na ocasião, o deputado Cirone ainda fez a entrega de um trator com grade para atender os agricultores do município.

Presidente da Associação Pioneira da Linha 06, agricultor Dagmar Moreira destacou o compromisso do deputado Cirone Deiró tem feito a diferença na vida dos agricultores e suas famílias. “Nunca tinha visto um deputado que se colocou à disposição para defender os agricultores como tem feito o deputado Cirone. Em pouco tempo o deputado Cirone conseguiu construir um bom diálogo com o governador Marcos Rocha e se tornou uma das principais vozes em defesa de quem vive da agricultura,” reconheceu.

O presidente da Câmara Nildo Leal da Silva, popularmente conhecido como Biliu disse que as ações do deputado Cirone Deiró estão contemplados os moradores do campo e da cidade. O presidente do legislativo municipal agradeceu pela intervenção do deputado Cirone junto ao DER para a recuperação da linha 05 que liga o município de Ministro Andreazza a Rondolândia no Mato Grosso. “Levamos essa reivindicação ao deputado Cirone que demostrou compromisso com a nossa causa ao conseguir agilizar a recuperação da linha 05 junto ao DER,” afirmou.

Já o vice-prefeito Mario Carvalho Mendes “Mario Fofão” destacou a parceria de trabalho do deputado Cirone com a administração municipal. Segundo o vice-prefeito, todas as reivindicações que o prefeito Mila da Agricultura tem apresentado ao deputado Cirone tem respostas positivas para o município. “Hoje, agradecemos pela entrega da nota de empenho de quase R$ 300 mil para a iluminação do bosque, pela entrega do trator com grade para atender aos agricultores e também pelos recursos destinados para a compra do Raio X para atender a Unidade Mista do município,” registrou.

De acordo com o vereador Mazinho, o trabalho do deputado Cirone Deiró em prol do desenvolvimento e bem estar dos moradores de Ministro Andreazza tem sido estratégico para os avanços conquistados pela administração municipal. “O gabinete do deputado Cirone Deiró em Porto Velho é a porta de entrada para que as reivindicações do município de Ministro Andreazza cheguem até a equipe do governador Marcos Rocha. Ter um representante com trânsito livre com o governador tem sido importante para o nosso município,” afirmou o vereador, ao destacar os investimentos que estão programados para o município, a exemplo da pavimentação de ruas e avenidas e recuperação dos asfaltos antigos.

De acordo com o secretário municipal de agricultura Moisés Crispim de Souza, o apoio do deputado Cirone e a parceria do governador Marcos Rocha por meio da Secretaria de Estado da Agricultura representa um importante reforço para as ações da administração do prefeito Mila da Agricultura que estão sendo realizadas pela secretaria municipal de agricultura. Segundo o secretário, esse investimento de mais de R$ 100 mil na compra do trator e da grade representa um importante reforço para agricultura do município.

Representaram o governador Marcos Rocha no evento, o secretário regional de Cacoal, José Moura e o presidente da Companhia de Mineração de Rondônia-CMR, empresário Euclides Cridão. O presidente da CMR tem aproveitado o contato com os agricultores para conhecer a realidade da produção local e identificar as necessidades da recuperação e correção do solo com o uso de calcário. O deputado Cirone Deiró destacou o importante trabalho do presidente da CMR no processo de desenvolvimento produtivo agrícola do estado.