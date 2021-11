O projeto de quatro quilômetros de asfaltamento no bairro Primavera, em Cerejeiras, foi aprovado pela Caixa Econômica Federal (CEF), e agora está liberado para licitação, anunciou o deputado Ezequiel Neiva. Para a execução desse projeto, o parlamentar viabilizou o investimento no valor de aproximadamente R$ 4 milhões numa parceria com o senador Marcos Rogério.

O parlamentar afirmou que o projeto de asfaltamento prevê ainda drenagem e construção de calçada.

De acordo com o deputado, agora a prefeitura de Cerejeiras providenciará junto a Câmara de Vereadores, a autorização para encaminhar o projeto para licitação, visando à contratação da empresa que executará a obra. “É mais uma etapa que estamos vencendo para a realização do sonho de centenas de famílias que há anos almejam o asfalto na porta de suas casas”, observou Ezequiel Neiva.

O parlamentar enalteceu a parceria firmada com o senador Marcos Rogério. Disse que parte do recurso é do senador. “A ação conjunta com Marcos Rogério possibilitou que esse projeto saísse do papel. O recurso está liberado há meses. Estávamos aguardando a aprovação do projeto pela Caixa Econômica”, afirmou o parlamentar ao destacar também o empenho dos vereadores Zeca Rolista e Dione Ribeiro, que têm acompanhado os passo a passo desse projeto.