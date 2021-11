A consultora de vendas Adriana Adriano, mais conhecida por “Adriana Coelho”, está passando por momentos difíceis e precisa realizar duas cirurgias com urgência.

De acordo com Adriana, foi diagnosticada com problemas renais, ela precisa retirar o rim direito e retirar diversas pedras que estão alojadas no rim esquerdo que está funcionando apenas 60%.

Porém, para passar pelo procedimento, precisa fazer antes uma cirurgia de bariátrica e perder peso, sendo que as duas cirurgias pelo Sistema Único de Saúde (SUS) são demoradas, e devido ao estado crítico que se encontra, Adriana precisa realizar a primeira cirurgia com a máxima urgência e com isso, a alternativa foi fazer uma vakinha virtual para arrecadar o valor em torno de R$ 20 mil – para realizar as duas cirurgias.

Quem quiser e puder ajudar Adriana Coelho tem duas opções disponíveis, a vakinha virtual, clique (AQUI) ou através do PIX 899.219.842.68 (CPF) – Conta aberta somente para essa finalidade.