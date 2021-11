O município de Vilhena completa hoje 44 anos de emancipação político-administrativa. No aniversário da cidade o deputado Ezequiel Neiva anuncia uma série de investimentos para a melhoria da infraestrutura do município.

São investimentos para a saúde, a segurança pública, a educação, o esporte e o lazer.

Na última semana Ezequiel Neiva anunciou a liberação de R$ 925 mil para a construção de três campos de futebol society com gramado sintético. Agora, o parlamentar traz outra novidade: R$ 756 mil para a construção de 17 parques infantis, atendendo todas as praças da cidade, oferecendo opção de lazer para as crianças mais carentes.

Outros investimentos prestes da chegar ao município são R$ 481 mil para a compra de conteiners para a coleta de lixo; R$ 250 mil para a compra de uma ambulância; R$ 50 mil para material esportivo, além de recursos já destinados e outros assegurados para a segurança pública e para a educação.

Ezequiel Neiva destaca que Vilhena é o maior município do Cone Sul do Estado, uma das mais belas e promissoras cidades da nossa Rondônia. Disse que as emendas parlamentares e indicações contribuirão para a melhoria da infraestrutura da cidade.

Investimentos para Vilhena

– R$ 756 mil para a construção de 17 Parques Infantis;

– R$ 925 mil para a construção de 03 campos de futebol soçaite;

– R$ 481 mil para a aquisição de conteiners para coleta de lixo;

– R$ 250 mil para a compra de uma ambulância;

– R$ 50 mil para a compra de bolas e material esportivo;

– R$ 100 mil para uma academia ao 3º Batalhão (entregue);

– R$ 80 mil para academia feminina ao 3º BPM (fase de aquisição);

– R$ 60 mil para a compra de computadores – 3í BPM (fase de aquisição);

– R$ 75 mil para a compra de centrais de ar para o 3º BPM atender todas as unidades do Cone Sul (fase de aquisição);

– 01 Campo de Futebol Soçaite para a Guarda-Mirim – elaboração do projeto;

– Recurso para a melhoria da 1ª Companhia de Policiamento Ostensivo. Elaboração do projeto;

– Recurso para a melhoria do prédio da Companhia de Trânsito – Elaboração do projeto;

– Escola Nina Paul

Construção de um brinquedoteca, sala para creche e depósito.

Investimento: R$ 276 mil. Projeto em análise.

– Escola Vilma Vieira

Construção de uma cozinha e refeitório

Investimento: R$ 230 mil. Em análise.

– Escola Cleonice Batista

Reforma do piso. Projeto em análise.

Investimento: R$ 260 mil

– Projeto Robótica –Seduc

Investimento: R$ 747 mil

Projeto para desenvolver ações tecnológicas.

Reanálise de Projeto.

– Projeto Tchau Poeira

Indicação junto com os demais deputados da região, para que Vilhena pudesse receber R$ 10 milhões do Governo de Rondônia para a execução do Projeto Tchau Poeira.