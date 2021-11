Márcio Melo Nogueira é o novo presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Rondônia. Ele venceu a disputa realizada nesta terça-feira (23), com 2.568 votos, contra 2.455 da candidata Zênia Cernov.

A chapa lidera por Márcio, representando o Movimento Juntos Pela Advocacia, teve uma inédita maioria feminina nas disputas pela OAB/RO: Vera Paixão como vice-presidente, Aline Silva como secretária-geral e Larissa Rodrigues como secretária-geral-adjunta. Marcos Donizetti Zani completa a Diretoria Executiva, no cargo de tesoureiro.

Também pela primeira na disputa local a Diretoria Executiva de uma chapa concorrente teve maioria de advogados oriundos do interior: além de Márcio, que nasceu em Guajará-Mirim, Vera é de Vilhena e Marcos, de Ouro Preto do Oeste.

Campanha

Com apoio do atual presidente da OAB/RO, Elton Assis, e do conselheiro federal Andrey Cavalcante, o mote da campanha de Márcio Nogueira foi transformar a Ordem em uma instituição mais moderna e plural, com base em propostas voltadas para facilitar a atuação profissional dos advogados e advogadas rondonienses.

“O que todos nós queremos é uma OAB que olhe para o futuro, mais diversa e inclusiva, e comprometida com a inovação”, disse o presidente eleito nas visitas que fez a todas as 18 subseções de Rondônia.

Entre as principais propostas de Márcio Nogueira estiveram a implantação de dois aplicativos para facilitar o atendimento e a rotina dos advogados e advogadas (OAB na Mão e Justiça Aberta); e a criação de uma incubadora para recém-compromissados, uma aceleradora para advogados já no mercado, um programa de incentivo à mediação e arbitragem e uma uma central de atendimento de prerrogativas e prestação jurisdicional.

Redução da anuidade, escritórios virtuais gratuitos e postos do INSS específicos para advogados em todas as sedes da OAB/RO, mais fiscalização contra o exercício ilegal da advocacia e paridade de gênero em todas as comissões da Ordem, com inclusão e respeito à diversidade, completaram a plataforma de campanha.

Formação

Ainda adolescente, Márcio Nogueira concluiu os estudos na Woodrow Wilson High School, em Portsmouth, Virginia, nos Estados Unidos, onde viveu por dois anos.

De volta ao Brasil, ingressou na faculdade em 1998 e concluiu a graduação em direito em 2004, na Universidade de Fortaleza (Unifor). Foi aprovado no exame da Ordem dos Advogados do Brasil em São Paulo, onde começou a exercer a profissão. De volta a Rondônia, estabeleceu-se em Porto Velho e começou na advocacia atuando na área político-eleitoral.

Possui certificações em negociação e liderança pela Harvard Law School Executive Education; gestão de empresas de serviços profissionais pela Harvard Business School; formação executiva pela Singularity University; ciência de dados jurídicos, operações legais e design jurídico pela Future Law.

Histórico na OAB/RO

Eleito secretário-geral da OAB/RO para o triênio 2019-2021, na chapa que elegeu o atual presidente Elton Assis, Márcio Nogueira ocupou, entre janeiro de 2019 e novembro de 2020, a presidência da Comissão de Defesa das Prerrogativas da OAB/RO, que assegura os direitos dos profissionais da advocacia.

Também foi eleito secretário-geral da OAB/RO para o triênio 2016-2018, durante o segundo mandato de Andrey Cavalcante na presidência da Ordem.

No triênio 2013-2015, Márcio Nogueira ocupou os cargos de Conselheiro Seccional e presidente da Comissão de Estágio e Exame da Ordem na OAB/RO.

Vida pessoal

Márcio Nogueira nasceu no dia 8 de janeiro de 1981. É filho de Maria de Fátima Melo Nogueira e Antônio Nogueira Neto, dois cearenses de Jaguaruana e Aratuba, respectivamente, que migraram para Rondônia nas décadas de 1960 e 1970. Também é pai de um menino de 5 anos, que leva o nome do avô paterno.