Atendendo ao 7º princípio do cooperativismo, que é o “Interesse pela comunidade”, o Sicoob Credisul, em parceria com a Faculdade Marechal Rondon (Faron), doou o projeto de combate a incêndios para as escolas municipais Professor Hermógenes Roberto Nogueira e Professora Ivete Brustolin em Vilhena (RO).

A entrega aconteceu na sexta-feira, 19 de novembro, na Sala Expansão do Centro de Treinamento e Cultura Sicoob Credisul. O projeto, com o custo de R$ 36 mil, foi elaborado pelos alunos do 10º período de Engenharia Civil da Faron, coordenado pelos professores Jonatan Kanopp, Eliana Moriguchi e Jeferson Valente. Além das escolas municipais, no dia 9 de novembro, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Vilhena (RO) também foi beneficiada com projeto arquitetônico, estrutural, elétrico e de regularização.

A entrega teve a presença de Amanda Areval, secretária municipal de Educação; Pascoal de Aguiar Gomes, diretor da Faron; Ieda Nicolau, gerente de Governança do Sicoob Credisul, além de alunos e professores do campus.

“Com esta ação conjunta com a Faron, contribuímos com a formação profissional dos universitários e cooperamos com o município realizando a entrega dos projetos para as escolas. Os projetos de prevenção e combate a incêndio das escolas são de suma importância para a segurança dos estudantes”, afirmou Ieda.

Pascoal de Aguiar Gomes destacou a relevância da parceria com o Sicoob Credisul. “Tenho falado sempre da contribuição de parcerias como essa para a comunidade. Mesmo com caráter privado, o Sicoob Credisul tem estendido seu braço para ações sociais que contribuem muito para o município, assim como a Faron. São parcerias que pretendemos ampliar”.

Amanda Areval detalhou que o projeto foi fundamental para regularização dessas escolas. “Essa parceria da cooperativa com a Prefeitura vem se fortalecendo cada dia mais. Para nós, como rede municipal, o projeto foi de extrema importância, pois vai possibilitar uma organização nas escolas. É um passo significativo para que as instituições fiquem todas normatizadas. Nosso desejo é que esses dois projetos sejam apenas o início e possam ser ampliados para outras escolas”.

Jonatan Kanopp explicou como funcionou a elaboração do projeto. “Nós professores orientadores auxiliamos os alunos nos problemas que iam surgindo no decorrer do processo. Esse é um projeto que encaminhamos ao Corpo de Bombeiros para aprovação, foi feito para prevenir tanto no combate quanto na rota de fuga”.

Amanda Leticia Lovinski de Oliveira, estudante do 10º período de engenharia civil, que atuou na elaboração orçamentária e memorial do projeto contou sobre a experiência. “Foi muito bom para todos os acadêmicos. Tivemos um grande aprendizado e conseguimos já ter uma experiência profissional como futuros engenheiros”.