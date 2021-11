Um mundo nunca evoluiu tanto tecnologicamente falando, como nos últimos anos. Evolução essa que traz diversas comodidades e facilidades para a vida do ser humano.

É em certo que muito disso acompanha a evolução dos smartphones e o seu objetivo de colocar a gestão do cotidiano das pessoas na palma das mãos.

Atualmente, existem aplicativos para quase tudo que precisamos, desde transações bancarias, a opções de lazer como os cassinos online. Sendo assim, seguindo a linha sobra as transações financeiras, listaremos os meios de pagamentos mais usados pelos brasileiros.

Logicamente que o que faz um sistema de pagamento ganhar as graças do brasileiro é o mercado e empresas que precisam trazer para os usuários a maior variedade possível de formas de pagamentos para facilitar a vida do consumidor. Dessa forma, a cada período são lançados diversos aplicativos e meios para que isso aconteça. O crescimento é tão grande que já põe em risco o mais famoso entre as formas de pagamento… O cartão de crédito.

Quanto mais possibilidades de pagamentos sua empresa disponibilizar, maior a quantidade de clientes que poderá atender. Esta variedade é importante, sobretudo, para as lojas virtuais, que não têm limite geográfico para a concorrência. Além disso, muitas empresas que lidam com transações virtuais estão criando suas próprias plataformas de transações, ou até mesmo oferecendo valores de bonificação para usuários que usem seus serviços, como vem acontecendo com os novos cassinos que oferecem os mais diversos bônus para novos usuários cadastrados.

Aqui está a lista com os meios de pagamentos online mais usados atualmente e algumas de suas principais características.

PIX

Segundo pesquisa divulgada e realizada pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil), em parceria com o Sebrae, concluiu que o meio de pagamento online mais usado pelos brasileiros é o mais recente lançado, o PIX. Cerca de 70% dos brasileiros utilizam essa forma para realizar suas transações atualmente.

“Os números oficiais sobre o PIX, divulgados pelo Banco Central do Brasil, mostram uma adesão muito rápida a esse meio de pagamento. Segundo a autoridade monetária, o número de usuários que já fizeram ao menos uma transação por PIX está próximo de 80 milhões – vale lembrar que essa novidade ainda não completou nem um ano de operação”, destaca o presidente da CNDL, José César da Costa.

Muito disso se dá pela segurança que a plataforma passa aos seus usuários, já que é efetuado diretamente dos aplicativos de suas instituições bancarias preferidas, além de sua rapidez e praticidade, é lógico.

PayPal

Um dos serviços de pagamentos mais populares no mundo todo. A plataforma permite que o comerciante possa unir, praticamente, todas as formas tradicionais no único lugar, ou seja, trabalha com cartão de crédito, transferência digital (inclusive entre contas internacionais), débito ou boleto bancário.

Para quem é iniciante, a desvantagem é que as etapas de finalização podem ser mais complicadas, já que o usuário é enviado para o site deles onde é exigido um cadastro.

PagSeguro

Uma Getway com a segurança e força do grupo UOL e com diversas opções de checkout, desde um padrão, em que o cliente é direcionado para o site do PagSeguro, passando pelo Lightbox, que abre uma janela no e-commerce, até o checkout transparente, em que o cliente permanece no ambiente do site onde está comprando até finalizar a compra.

É verdade que traz uma maior vantagem para quem é vendedor, pois é bastante seguro, porque tem amplo sistema anti-fraude.

Mercado Pago

Essa é a carteira virtual do Mercado Livre. Por isso, além das formas de pagamento tradicionais, oferece a opção de transferência pelo saldo da conta digital.

Possui uma desvantagem, pois como não é vinculada a nenhuma instituição bancária. Dessa forma o usuário terá que arcar com os custos de transferência para a sua conta.

DICA

Para você que nos acompanhou até aqui, deixamos uma dica: Quando for escolher um meio de pagamento, opte por um que ofereça um ótimo serviço para você e para seus clientes, com segurança, facilidade e bom suporte técnico. Por fim, selecione o que melhor se encaixa com o seu negócio ou seu objetivo de compra e lembre-se: Segurança em primeiro lugar.