A reportagem do Extra de Rondônia teve acesso a um vídeo que mostra duas mulheres trocando agressões físicas no gramado de um balneário localizada às margens da BR-435, na entrada do município de Colorado D’oste.

Segundo informações de testemunhas, as mulheres começaram a se agredir sem motivos aparentes e deram trabalho aos clientes que tentaram separá-las.

Como mostra o vídeo, as frequentadoras do local trocam puxões de cabelos enquando rolam pelo gramado e só cessam as agressões quando populares interferem na situação.

Não há informações se ouve necessidade da presença da Polícia Militar no local.