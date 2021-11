Já está na conta da prefeitura de Cacoal os valores R$ 412.432,91 destinados a execução de obras de urbanização, construção de pista de caminhada e acessibilidade da Praça do Residencial Morada do Bosque.

A segunda nota de empenho no valor de R$ 68 mil destina-se a compra de equipamentos pela Autarquia Municipal de Esportes de Cacoal-AMEC e vai atender as equipes de futebol e entidades que atuam na área esportiva, por meio das escolinhas de iniciação e outras práticas esportivas.

A liberação dos recursos para a execução das obras da praça do Residencial Morada do Bosque e para a compra de equipamentos para AMEC, foram solicitados pelo vereador Zivan Almeida.

De acordo com o deputado Cirone Deiró, o trabalho do vereador Zivan Almeida tem sido pautado pelas reivindicações dos moradores e lideranças da comunidade local. “Estamos empenhados em atender todas as reivindicações e proposta que temos recebido na comunidade local e o vereador Zivan Almeida tem sido um parceiro nessa interlocução com as lideranças e moradores dos bairros para que nosso trabalho chegue a todos os cacoalenses. Renovamos esse compromisso a cada manhã com mais trabalho e determinação pela construção de uma Cacoal cada vez mais acolhedora,” justificou.

O prefeito Adailton Fúria agradeceu o incansável trabalho que o deputado Cirone Deiró tem realizado em prol do desenvolvimento dos municípios rondonienses, especialmente da Capital do Café. “Temos no deputado Cirone um importante parceiro que sempre está à disposição para atender as reivindicações dos cacoalenses. Já determinei aos técnicos da prefeitura prioridade na elaboração dos projetos que tem recursos assegurados. Precisamos de muita determinação para superar a burocracia,” destacou o prefeito.

Além dos recursos que foram liberados na última semana, já estão na conta da prefeitura, o dinheiro para a execução de obras de reforma e melhorias da rodoviária interestadual no valor de R$ 1,5 milhão, execução das obras de drenagem Avenida Uirapuru, sendo o valor de R$ 2,5 milhões, reforma da Farmácia Central, no valor de R$ 400 mil pavimentação e galeria da Rua Hilde Scharff no montante de R$ 823 mil. Todas as obras que estão em fase de licitação pela prefeitura de Cacoal

O titular da Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos – Seosp, Erasmo Meireles, informou ao deputado Cirone Deiró que aguarda os projetos da construção do Espaço Alternativo de Cacoal, da construção da Praça no Bairro Village do Sol, revitalização das praças da Prefeitura e do distrito do Riozinho para a liberação dos recursos por parte do governo. “Quando o governador Marcos Rocha se comprometeu com o deputado Cirone para a execução dessas obras na Capital do Café, nós já tínhamos o dinheiro em caixa, então estamos apenas no aguardo dos projetos, conforme determina os tramites legais” concluiu.