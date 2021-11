Na tarde da última segunda-feira, 22, uma ação conjunta da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Secretaria de Finanças (Sefin) de Vilhena, apreendeu uma carga com quase 100 mil maços de cigarros contrabandeados do Paraguai, no posto fiscal situada na BR-364, saída para Cuiabá.

De acordo com informações da Sefin, agentes da PRF abordaram um caminhão cujo motorista apresentou certo nervosismo ao responder os questionamentos e decidiram realizar uma revista na carga, que na nota fiscal apresentada, se tratava apenas de pencas de bananas.

Porém, sob a referida carga, havia uma lona cobrindo uma segunda carga, que já no posto fiscal da Sefin, foi constatado se tratar de 95.500 maços de cigarro sem documentação.

Questionado sobre a origem da carga, o motorista alegou que as bananas foram carregadas no Estado de Santa Catarina e seguiria com destino à capital rondoniense. Já as caixas de cigarro tinham sido carregadas no município de Naviraí/MS e teriam o mesmo destino.

Flagranteado pelo crime de contrabando, o motorista também foi autuado por porte de drogas, pois na cabine de seu caminhão, os federais localizaram 21 comprimidos de anfetamina.

As 1.950.000 unidades de cigarro foram apreendidas e a carga de banana, devido se tratar de alimento perecível, será doada o mais rápido possível para a Prefeitura Municipal de Vilhena, para ser distribuídas para os demais órgãos públicos do município.