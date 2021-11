Por volta das 00h de terça-feira, 23, a Polícia Militar atendeu a uma tentativa de homicídio no bairro Cristo Rei, em Vilhena, onde um homem foi esfaqueado por diversas vezes em um barracão abandonado localizada na rua 1512.

De acordo com informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, quando a guarnição chegou ao local se deparou com a vítima ao solo no meio da rua e apresentando várias perfurações a faca pelo corpo.

De acordo com os relatos da vítima identificada como Wesley Antônio de Jesus Alves, ele estava no barracão, normalmente usada como fumódromo, fazendo uso de entorpecente com colegas, quando uma terceira pessoa chegou ao local já com uma faca em punho e passou a desferir golpes contra sua pessoa.

Afirmando não conhecer o agressor, a vítima saiu correndo para o meio da rua gritando por socorro onde caiu e foi conduzido ao hospital pelo corpo de bombeiros. O agressor não foi identificado.