Cacoal vai comemorar seus 44º anos de emancipação político-administrativa com extensa agenda nesta sexta-feira, 26 de novembro, dia central da celebração.

A programa inclui o acendimento das Luzes de Natal, a inauguração da “Vila do Papai Noel” e o show nacional com o cantor gospel Regis Danese, da conhecida música “Faz um milagre em mim”.

O prefeito Adailton Fúria informou que a “Vila do Papai Noel” será no Complexo Beira Rio. No local, Papai Noel terá sua casa, de onde receberá às famílias cacoalenses, com especial atenção às crianças, para dar-lhes um pouco do seu encanto e magia pelos próximos 30 dias.

Papai Noel virá em um trenó e “ficará” por um mês em Cacoal. Nesse período, irá tirar fotos com crianças e com qualquer um que quiser, às sextas-feiras, sábados e domingos.

O “bom velhinho” terá uma agenda extensa, que incluirá passeios noturnos por várias ruas da cidade e recepção às crianças e famílias cacoalenses em sua casa, no Beira Rio.

O trenó de Papai Noel é “made in Cacoal”, tendo sido confeccionado pelos servidores da Secretaria Municipal de Obras, que se empenharam o máximo no processo de confecção desse dispositivo tão especial e tão icônico.

ILUMINAÇÃO NATALINA

Além do Complexo Beira Rio, haverá a iluminação da Avenida Porto Velho, com 57 árvores sendo iluminadas desde o Posto VIP (Esquina com a Rua dos Pioneiros), até o cruzamento com a avenida Castelo Branco. As duas entradas da cidade também serão iluminadas. Haverá um ponto de iluminação nas proximidades da Loja Havan e outro ali na entrada do bairro Green Ville, saída para Ji-Paraná.

>>> CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA ABAIXO E OUÇA A MÚSICA “FAZ UM MILAGRE EM MIM”:

