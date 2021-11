A Energisa está participando do Feirão Nome Limpo em Vilhena. Apenas durante o evento, os clientes terão isenção de juros, multa e correção monetária dos débitos.

Ainda com possibilidade de parcelamento facilitado pelo boleto ou cartão de crédito. O atendimento será na sexta-feira (26) e sábado (27), das 9 h às 16h, no Sesc Vilhena. O endereço é AV. Sabino Bezerra de Queiroz, n° 3635 – Jardim América.

Kristiany Brilhante, coordenadora de serviços comerciais, afirma que o diferencial é a condição de negociação. “Apenas durante o evento, os clientes terão isenção de juros, multa e correção monetária dos débitos. Ainda com possibilidade de parcelamento facilitado pelo boleto ou cartão de crédito”, destacou.

A coordenadora lembra que é importante que compareça ao local somente o cliente titular, ou representante legal com procuração, para fazer a negociação. Estar em dia com a distribuidora evita as ações de cobrança, a suspensão do fornecimento ou a negativação do nome junto à órgãos de proteção ao crédito.