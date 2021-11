O deputado federal Léo Moraes (Podemos) encaminhou correspondência ao presidente do INSS, José Carlos Oliveira, essa semana, solicitando a manutenção do Prevbarco e a ampliação do cronograma de atendimento nas regiões de municípios ribeirinhos.

O Prevbarco é uma embarcação que funciona como uma agência móvel flutuante, equipada com estrutura completa de atendimento, o que possibilita que os segurados recebam os mesmos serviços de uma agência fixa do INSS. Além dos de atendimento, há sala para perícias médicas.

No ofício enviado ao presidente do INSS, atendendo também solicitação da Câmara Municipal de Costa Marques, Léo Moraes pediu não só a manutenção, como a ampliação do cronograma de atendimento nos municípios e regiões ribeirinhas que estão sendo assistidas.

O parlamentar rondoniense aproveitou para agradecer pelo envio da unidade do Prevbarco ao Estado. O Instituto informou a embarcação cumpre todos requisitos de acessibilidade para segurados e beneficiários com deficiência ou mobilidade reduzida.

Léo Moraes quer o cronograma ampliado para atender aos municípios de Costa Marques, São Francisco do Guaporé, Guajará Mirim, Alta Floresta do Oeste, Pimenteiras do Oeste, Corumbiara, Cerejeiras e Cabixi, especialmente nos locais de difícil acesso, como diversos distritos e comunidades que necessitam desses serviços e que, “dependendo da localidade, a agência do INSS mais próxima supera 220 km de distância, inviabilizando o deslocamento e o acesso dessa população aos benefícios do Governo Federal”, destacou o deputado.