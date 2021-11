No final da manhã desta quinta-feira, 25, uma mototaxista ficou ferida após colidir com uma caminhonete na Avenida Rondônia, no setor 19, em Vilhena.

De acordo com as informações obtidas no local pela reportagem do Extra de Rondônia, os dois veículos seguiam sentido BR-174, quando a motorista da caminhonete realizou uma conversão a esquerda e a mototaxista acabou colidindo contra a traseira de seu veículo.

Na queda a motociclista sofreu alguns umas escoriações pelo corpo e se queixava de fortes dores em uma das mãos, sendo conduzida a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) por Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros. Já a motorista da caminhonete não se feriu, mas foi conduzida ao hospital pelo próprio marido pois estava em estado de choque.