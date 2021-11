A Polícia Civil do Estado de Rondônia, através da 1ª Delegacia de Polícia de Cerejeiras, em conjunto com a Delegacia de Polícia Interestadual (POLINTER) de Cuiabá, localizaram e deram cumprimento ao mandado de prisão preventiva em desfavor de Marcelo Pereira Santos, suspeito de ser o autor do homicídio de Leomar Pereira sobrinho, ocorrido no dia 1º de abril de 2019 no barracão da Feira Municipal de Cerejeiras. (Reveja AQUI)

Marcelo estava foragido há mais de 2 anos e através de investigações conjuntas , a policia Civil de Cerejeuras e do MT o localizaram na cidade de Cuiabá.

Na ocasião de sua prisão, Marcelo apresentou uma Carteira Nacional de Habilitação falsa, o que não obstou sua identificação pelos policiais que já sabiam desse estratagema utilizado por ele em outra ocasião, sendo então conduzido à Central de Flagrantes de Cuiabá, local em que também fora dado cumprimento ao mandado de prisão pelo crime de homicídio ocorrido em Cerejeiras, além de outro mandado de prisão em aberto pelo crime de Tráfico de Drogas.

Um amigo de Marcelo, que pilotou a motocicleta até o barracão da feira onde ele executou Leomar, já foi julgado e condenado a 14 anos de prisão, mesmo alegando que não sabia da intenção dele quando lhe deu a referida carona. (Reveja AQUI)

Em janeiro de 2020, Marcelo chegou a ser preso em Várzea Grande/MT, aplicanda golpes pela internete, mas por um erro, acabou sendo liberado antes de ser transferido para o município de Cerejeiras e saiu pela porta da frente da delegacia matogrossesnse, gerando revolta na população que esperava um julgamento justo do suspeito. (Reveja AQUI)