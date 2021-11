A cidade de Montevidéu vive cada vez mais o clima da grande final da Libertadores da América.

A cada hora mais torcedores brasileiros chegam à capital uruguaia para a decisão de sábado (27).

A maioria desses torcedores são do lado rubro-negro. Andando por Montevidéu é possível encontrar mais flamenguistas do que palmeirenses.

“Viemos de avião e a grande maioria no voo era de flamenguistas. Quando encontramos com a torcida do Palmeiras o clima tem sido amistoso, de muita brincadeira, mas muito respeito”, comentaram Bruno e Bernardo, companheiros de trabalho que saíram de Vitória, no Espírito Santo.

Teve torcedor que se assustou com o preço das passagens de avião, inflacionadas pela final e decidiu colocar o pé na estrada. “Viajei 16 horas de carro pra chegar no Uruguai. Para atravessar a fronteira a imigração está pedindo teste PCR (para Covid-19) com menos de 72 horas, comprovante de vacinação para maiores de 18 anos com a segunda dose com mais de 14 dias e também o seu RG ou passaporte, além do documento do carro”, disse o flamenguista Lauri, que viajou de Pato Branco, no Paraná.

Com relação aos ingressos, os rubro-negros estão próximos de lotar a sua parte do Estádio Centenário, enquanto no lado alviverde ainda existem muitas entradas disponíveis, segundo apurou a reportagem do Live Futebol BR. Ainda existe a possibilidade de se comprar o “ingresso misto” destinado ao setor onde não há separação entre palmeirenses e flamenguistas e que originalmente foi pensado para receber o público local.