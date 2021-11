No início da tarde desta quinta-feira, 25, dois assaltantes invadiram o mercado Trevo, localizado no bairro Jardim Vitória, em Vilhena.

Como mostram as imagens, os dois agentes chegaram ao local em uma motocicleta Fan prata com detalhe vermelho e sempre com as mãos sob as camisas, fazendo menção de estarem armados, fizeram os clientes entrarem no estabelecimento.

Enquanto um dos assaltantes aguardavam do lado de fora, outro entrou no local e roubou o dinheiro do caixa.

Após o crime, sempre ameaçando as vítimas, os suspeitos fugiram tomando rumo ignorado.

