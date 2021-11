A reportagem do Extra de Rondônia teve acesso a mais um vídeo que mostra dois ladrões, que foram filmados cometendo um assalto em uma mercearia localizada no bairro Alphaville, em Vilhena, no início da tarde desta quinta-feira, 25, praticando o mesmo crime minutos antes em outro estabelecimento comercial situado na Avenida Rondônia, no bairro Jardim Primavera.

Usando o mesmo modus operandi apenas com roupas diferentes, mas com mesma motocicleta Honda Fan de cor prata, um dos suspeitos mantinha uma das mãos sob a camiseta simulando estar armado.

Diferente do segundo crime, neste um dos suspeitos permanece no veículo e apressa o comparsa para que eles possam fugir rapidamente do local após roubarem o valor de R$ 200,00 do caixa e um mostruário de semijoias, avaliado em mais de R$ 3 mil.

