Horas após a publicação de matéria do Extra de Rondônia informando o desinteresse de agropecuaristas em continuar comandando o parque de exposições Ovídio Miranda de Brito, a Associação de Defesa e Direitos da Cidadania garante que irá protocolar solicitação à prefeitura de Vilhena analisando a concessão de parte da área.

A informação foi repassada ao site na manhã desta sexta-feira, 26, pelo advogado Caetano Neto, presidente da entidade.

Ele explicou que solicitará informações oficiais à prefeitura para obter e ver a possibilidade de participar da concessão onde funcionará a Faculdade Municipal de Vilhena, caso a Aviagro decida por devolver o parque ao Município (leia mais AQUI).

“A entidade vai apresentar um anteprojeto a ser desenvolvido no parque pelos próximos 10 anos. Já temos um anteprojeto apresentado em Brasília pleiteando habilitação para a criação do Centro de Ciência e Tecnologia em Vilhena, combinando com a criação da Faculdade Municipal de Vilhena”, destaca.

Contudo, o advogado esclarece que o espaço que seria destinado ao projeto educacional.

“Temos interesse na área externa do parque de exposições, que não é a área de entretenimento. É aquela área de pouco ou nenhum uso. Estaremos nos habilitando para essa pretensão. Os recursos são todos do Governo Federal, já com aprovação no Orçamento da União, via Ministério da Educação”, ressalta.

O advogado disse ainda que a Faculdade Municipal de Vilhena para atender pessoas de baixa renda voltados a cursos de Ciências e Tecnologia.