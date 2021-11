Na manhã desta sexta-feira, 26, Aniele Caroline Tesser representante do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) de Rondônia e Darci Cerutti, representante do Clube Diretores Legistas (CDL) de Vilhena, visitaram a redação do Extra de Rondônia, onde falaram sobre o lançamento do projeto Super Liquida Vilhena.

De acordo com Aniele, o projeto foi idealizado para fomentar a economia do município, sendo que a missão do Sebrae é justamente ajudar o comerciante.

Com isso, foi feito o convite para que o CDL para se unir em parceria com o Sebrae nessa missão de idealizar o projeto e assim ajudar o comerciante e movimentar a economia da cidade.

O evento reúne cerca de 60 lojas, e acontece entre os dias 26 a 28 de novembro no Park Shopping Vilhena, no espaço que o Sebrae havia construído para o projeto Conexão Vilhena.

Além disso, as lojas participantes estarão com promoções que vão de 10 a 70% desconto.

Darci Cerutti, presidente do CDL – Vilhena, ressalta que este é o primeiro evento organizado em parceria com o Sebrae, e que está otimista com o projeto.

Cerca de 60 empresários aderiram ao projeto a custo zero, pois o CDL e Sebrae assumiram as despesas para não onerar o comerciante e com isso, os lojistas poderão colocar diversos produtos em promoção e oferecer ao consumidor alternativa para economizar na hora da compra, inclusive com parcelamentos.

Horário de atendimento:

Sexta-feira-26, das 15h às 22h

Sábado, 27, das 15h às 22h

Domingo, 28, das 11h às 22h