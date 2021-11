Tapurah, situada na região norte do Mato Grosso, a 450 quilômetros da capital Cuiabá, é a mais nova cidade a receber uma agência Sicoob Credisul.

A unidade foi inaugurada na noite de ontem, quinta-feira, 25 de novembro, com a presença da diretoria da cooperativa, autoridades locais, cooperados e convidados.

Com projeto arquitetônico moderno, aconchegante e inovador, a unidade é a 13ª da área de abrangência no Estado e a 43ª agência da cooperativa.

Estiveram presentes na cerimônia o presidente do conselho de administração do Sicoob Credisul, Ivan Capra; o diretor executivo da cooperativa, Vilmar Saúgo; o diretor regional do Mato Grosso (MT), Claúdio Roberto Tomazoni; gerente da agência, Marlon Augusto Engelmann Teixeira; o prefeito e vice de Tapurah, Carlos Capeletti e Odair César Nunes; o presidente da Câmara de Vereadores, Elizeu de Oliveira; o prefeito de Lucas do Rio Verde (MT), Miguel Vaz Ribeiro; a empresária Idália Francisca dos Santos, entre outros.

Marlon Augusto ressaltou que a população de Tapurah precisava de uma instituição financeira como o Sicoob Credisul para trazer oportunidade de negócios para a região. “Estamos inaugurando a agência já com 90 cooperados. Com nosso atendimento diferenciado, feito de forma exclusiva e personalizada faremos a diferença na vida de cada um deles. Estou muito feliz em fazer parte dessa equipe”.

O diretor executivo da cooperativa faz projeções otimistas para os próximos anos, com inauguração de mais uma unidade. “O Sicoob Credisul é mais que uma instituição de crédito, isso porque garante justiça financeira em todo lugar que se instala. Há 21 anos entregamos excelentes resultados, e hoje trabalhamos para nos tornar a terceira maior do sistema Sicoob. Projetamos crescer em torno de 70% e devemos muito disso ao Mato Grosso”, afirmou Saúgo.

Para Ivan Capra, Tapurah é um local com grande possibilidade de crescimento. “A cidade tem uma infraestrutura bonita e pessoas acolhedoras. Queremos torná-la um lugar de negócios, por isso essa agência está tão bem equipada. Nossa grande missão é melhorar a qualidade de vida em todos os lugares em que estamos inseridos.”

Cláudio Roberto Tomazoni pontuou que Tapurah vai muito além do rótulo de “capital da suinocultura”, e é disparado o município que mais recebe bem as pessoas e as empresas, segundo ele. “Viemos no momento certo para contribuir com o crescimento e desenvolvimento local.” O prefeito da Tapurah, Carlos Capeletti, e Idália Francisca, reforçaram a satisfação de receber a cooperativa no município. “Queremos que o Sicoob Credisul venha a somar com os produtores e o comércio, para que possamos tornar nossa cidade muito maior.”

A agência Sicoob Credisul de Tapurah está localizada na Av. Paraná, 1564, Centro. O horário de atendimento é das 9h às 14h. Faça uma visita e conheça todos os produtos e serviços da cooperativa. Saiba mais no site www.sicoobcredisul.com.br e nas redes sociais do Sicoob Credisul no Facebook e Instagram.