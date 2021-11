Na madrugada deste sábado, 27, um foragido da justiça do município de Ji-Paraná foi preso pela Polícia Militar durante uma abordagem realizada aos ocupantes de um veículo Ford KA, no posto de combustíveis Planalto, situado na Avenida Celso Mazutti, em Vilhena.

De acordo com informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, em consulta nominal aos ocupantes do carro, os militares constataram haver em desfavor de A. de S.P., um mandado de prisão por não cumprimento de ordem judicial referente a pagamento de pensão alimentícia.

Após ser conduzido à Delegacia da Polícia Civil para o registro do caso, A. foi apresentado na Colônia Penal do município, onde forneceu endereço fixo e foi posto em prisão domiciliar devido as normas vigentes durante a pandemia.