O produtor rural Hemerson Bianor de Arruda, morador da linha 04 F do distrito de Vitória da União, área rural de Corumbiara, entrou em contato com a redação do Extra do Rondônia, na manhã deste sábado, 27, para reclamar da morosidade e falta de respeito da Energisa com o consumidor.

De acordo com o agricultor, a energia acabou na quinta-feira, 25, por volta das 21h, algumas horas após a queda que segundo o sitiante foi provocada por falta de manutenção na rede que está com os cabos tocando um no outro, moradores da linha afetada 4 F e 3 B, entraram em contado com a distribuidora através do 0800, no qual foram informados que o prazo para o reparo e retorno da energia seria de aproximadamente 4h.

Hemerson conta que foram mais de 22h sem energia, sendo que somente após gravar um vídeo reclamando da situação e publicá-lo nas redes sociais, foi que apareceu uma equipe da Energisa para fazer a manutenção e restabelecer a rede elétrica.

Contudo, os moradores afirmam que para entrarem em contado com a empresa fazem verdadeira “Via Crúcis” procurando lugares altos para obterem rede e assim usarem o celular para fazer a reclamação.

Entretanto, ainda segundo Hemerson, mesmo sabendo das limitações dos agricultores em conseguir rede para usarem o celular, a empresa manda um código via WhatsApp para que o reclamante passe para o atendente e só assim é registrada a reclamação para que a distribuidora envie uma equipe para fazer a reparação e restabelecer a energia.

