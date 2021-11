Por volta das 22h de sábado, 27, um homem foi preso no setor 17, em Vilhena, após ameaçar pedestres com um fuzil de airsoft e se passar por policial, apresentando uma carteira com brasão da República Federativa do Brasil.

De acordo com informações levantadas pela reportagem do Extra de Rondônia, uma guarnição da Polícia Militar compareceu na Rua 1711, onde localizaram o suspeito D. L. da S. portando um simulacro de arma de fogo de grande porte e com a carteira acima citada, com a escrita “Agente de Segurança”.

Segundo testemunhas, além de importunar uma mulher que empurava um carrinho de bebê, o suspeito ainda apontou o simulacro para outras pessoas na rua se dizendo ser policial.

Diante dos fatos, D. que já possui passagens por outros delitos foi apresentado na Delegacia da Polícia Civil para o registro do caso.