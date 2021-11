Nesta época de crise, que a todos afeta e deprime, gostaria de trazer uma palavra aos nossos empresários e administradores.

Você acha que a contratação de um novo gerente, para reforçar sua área operacional, seria uma ideia sábia e oportuna? Creio que a maioria diria não.

No meu entendimento, é dever de todo empresário investir continuamente na contratação de pessoas capazes e com elevado potencial.

Enquanto trabalhava numa firma, certa ocasião, a diretoria me incumbiu de fazer um estudo objetivando a perpetuidade da empresa. Foi algo desafiante e único. A diretoria era jovem, mas já tinha uma visão de longo prazo. Você conhece alguma empresa que tem essa mesma visão?

Nem todos gostam de trabalhar com metas; nem todos gostam de se comprometer com números. Nem todos ficam confortáveis diante das incertezas do mercado; nem todos confiam na sua capacidade pessoal diante das incertezas.

Creio que um número apreciável de empresas tem uma dificuldade enorme de definir com segurança os pré-requisitos para se considerar um candidato a gerente, como competente, promissor e com postura comportamental adequada. Há também empresas que tem uma dificuldade sistemática de avaliar com técnica e segurança o desempenho do seu quadro de colaboradores. Por esses motivos algumas delas ficam inibidas e desistem da inovação e mudança.

Todas as empresas devem investir e recrutar novos colaboradores, desde que se mostrem competentes, eficazes e voltados para a obtenção de resultados. É possível que nesse processo você tenha que pagar salários maiores.

A experiência tem me ensinado que na crise, é mais fácil estabelecer como prioridade a redução de despesas, do que assumir os riscos de se envolver num processo desses.

Uma empresa do estado resolveu contratar dois gerentes de alto nível. Seu organograma foi alterado para recebê-los. Porém em poucas semanas a diretoria concluiu ter tomado a decisão correta e ter acertado nas contratações. Essa confirmação veio através dos resultados obtidos.

Pessoas talentosas existem e estão atuando no mercado. Felizes são os gestores sábios e ousados que vão em busca de profissionais competentes e que sonham com patamares superiores para sua organização.

Concluindo: Seja ousado, criterioso e não se intimide. Se não souber, aprenda. Valorize e invista na competência. Tenha fé e trabalhe; se errar corrija-se. Pare, investigue, dê oportunidade às pessoas com conteúdo. Pense nisso enquanto lhes digo até a semana que vem.