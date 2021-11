Apesar das campanhas de vacinação, Vilhena ainda tem quase 3,6 mil pessoas que não tomaram a primeira dose da vacina e outros 18 mil que ignoram a segunda dose contra covid-19.

E isto tem resultados práticos já que, conforme a prefeitura, a maioria dos pacientes infectados e internados no município são de pessoas não-vacinadas.

Nesse sentido, a prefeitura divulgou um novo calendário de vacinação que inicia hoje, segunda-feira, 29, e vai até a sexta-feira, 3 de dezembro.

Todos com 12 anos ou mais podem se vacinar. A segunda dose está disponível para todos com 28 dias ou mais da primeira dose, enquanto a dose de reforço está autorizada para todos com 4 meses ou mais da segunda dose (e 28 dias para imunossuprimidos).

“O Governo dos Estados Unidos revelou recentemente que desde que as vacinas estão disponíveis para todos no país, 99,2% das mortes no país são de pessoas não-vacinadas. Outra pesquisa mostra que as chances de uma pessoa não-imunizada de morrer de covid-19 é 11 vezes maior do que uma pessoa imunizada”, explica a secretaria municipal de saúde.

A prefeitura destaca que Vilhena, mesmo sendo a que apresenta a menor taxa de letalidade das cidades com 45 mil habitantes ou mais em Rondônia, se todos estes que não se vacinaram contraírem o vírus, haverá ainda quase 400 mortes.