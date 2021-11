O acidente ocorreu na noite de domingo, 28, por volta das 22h, no bairro Teixeirão, em Cacoal.

De acordo com informações colhidas pelo Extra de Rondônia, o jovem estaria trafegando pela Rua Rural e, em dado momento, perdeu o controle da motocicleta, colidindo com um veículo estacionado à margem da via.

Com a força do impacto, o rapaz foi arremessado contra o veículo e caiu ao solo. Rapidamente uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e prestou serviços de primeiros socorros e o encaminhou ao Hospital Heuro.

Momentos antes do acidente, a vítima, identificada como Williamar Casteluber da Silva, de 28 anos, estaria na casa de um amigo e, ao se deslocar para sua casa, acabou se envolvendo no acidente.

Ainda, segundo os bombeiros, o rapaz teve duas fraturas: uma na mão e outra na parte do fêmur. A Polícia Militar foi acionada ao local onde após realizar os trabalhos de praxe os veículos foram liberados.