As equipes de Estrela Junior e Preço Leve, nas categorias masculino e feminino, respectivamente, foram os campeões do campeonato municipal de futsal em Chupinguaia.

O evento, realizado pela prefeitura e coordenado pela Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Turismo (Semectur), iniciou em agosto e encerrou na última sexta-feira, 26, e teve participação de 16 equipes (12 masculino e 04 feminino).

Os três primeiros colocados em cada categoria levaram pra casa dinheiro, troféus, medalhas e jogo de uniformes, adquiridos com recursos próprios do município.

Foi o primeiro evento desta modalidade esportiva realizado após a pandemia realizado pela Semectur, obedecendo as normas de segurança da Organização Municipal da Saúde (MS).

A prefeita Sheila Mosso, no ato do encerramento do torneio, explicou as dificuldades que o mundo atravessou devido à pandemia. “Gostaria, junto como secretário João Divino, de ter realizado outros eventos, mas, infelizmente, devido à pandemia, não foi possível. Contudo, este torneio foi um sucesso absoluto, tanto nível disciplinar e de organização. Estivemos presente em todos os jogos e, ano que vem, estaremos realizando muito mais eventos esportivos, se Deus quiser”, disse a mandatária municipal.

Sheila aproveitou a oportunidade para agradecer a todo a equipe da Semectur, Câmara de Vereadores, aos atletas, a Edileuza (diretora da escola) que liberou o espaço para o campeonato e as torcidas que prestigiaram todos os jogos, tendo os cuidados exigidos pela pandemia.

“Parabéns a todos os ganhadores e também aqueles que participaram e não chegaram nas finais. Todos são vencedores, pois o esporte torna todos vencedores”, destacou.

Também foram distribuídos para as demais equipes participantes 01 jogo de uniformes para cada uma, que são elas: MASCULINO: Nicotina, Master Distribuidora, Distribuidora Queiroz, Emerson Presentes, Secador, Rio do Ouro, Clube Atlético Tubarão, Preço Leve, Pato PL, Estrela Júnior, Real Goiano, Fuscão Preto. FEMININO: Pérolas, Preço Leve, Alfa FC e Distribuidora Queiroz.

>>> Confira os vencedores e a premiação:

CATEGORIA FEMININA:

1° lugar. PRECO LECVE: R$ 1.000,00 + troféu + 01 jogo de uniformes

2° lugar ALFA FC: R$ 500,00 + troféu + 01 jogo de uniformes

3° lugar PEROLAS: R$ 300,00 + troféu + 01 jogo de uniformes

CATEGORIA MASCULINO:

1° lugar ESTRELA JUNIOR: R$ 2.000 + troféu + 01 jogo de uniformes

2° lugar PREÇO LEVE: R$ 1.500,00 + troféu + 01 jogo de uniformes

3° lugar PATO PL: R$ 1.000,00 + troféu + 01 jogo de uniformes

>> CONFIRA OS MELHORES MOMENTOS DO EVENTO esportivo:

