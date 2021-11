Pescadores, voluntários e funcionários públicos iniciaram, ontem, 29 de novembro, a descida pelo rio Guaporé para a ação anual de coleta de resíduos “Somos Todos Guaporé”, promovida pelo Sicoob Credisul, conjuntamente com a Prefeitura Municipal.

O objetivo é retirar dos pontos de acampamento de pesca o lixo que, infelizmente, é deixado para trás por frequentadores. A ação é realizada todos os anos, quando são coletadas cerca de 4 a 5 toneladas de resíduos em um trecho de 150 quilômetros. A ação coincide com o início da fase de defeso, que se estende até abril, com a suspensão da pesca para preservação das espécies de tambaqui e pirarucu.

Nesta edição, o Sicoob Credisul está propondo à comunidade de 2200 habitantes, que fica às margens do Guaporé e tem o rio como principal meio de subsistência, a meta de até 2023 zerar o descarte inadequado de lixo na cidade e nos locais de pesca, promover a coleta seletiva e conscientizar moradores e turistas sobre a necessidade de proteger o meio ambiente. A campanha, batizada de “Lixo Zero”, incluirá a realização de palestras nas escolas estadual e municipal e concurso de redação com premiação para alunos e professores.

Para a gerente de Marketing, Comunicação e Relações Institucionais do Sicoob Credisul, Adevania Silveira, a ideia é convidar os moradores para fazerem parte desse desafio, para que todos contribuam para a preservação do rio e de todo o ecossistema do Vale do Guaporé. “Há anos esse trabalho de limpeza tem sido feito em Pimenteiras do Oeste, Cabixi e Vila Neide por voluntários, onde são recolhidas sempre a mesma quantidade de lixo, de 4 a 5 toneladas. Nossa proposta agora é estabelecer a meta de zerar os números, ou pelo menos reduzi-los drasticamente, e, em dois anos a gente poder comemorar essa conquista”, afirma.

Para o Sicoob Credisul, somente com o empenho da comunidade será possível vencer as ameaças que o Guaporé vem sofrendo. A prefeita de Pimenteiras do Oeste, Valéria Garcia, colocou todo o seu aparato à disposição para a realização da ação que começou ontem e se estenderá até o dia 7 de dezembro. O secretário Municipal de Turismo, Pablo Leandro de Oliveira Silva, coordena os grupos que saíram em quatro embarcações para a coleta.

Na próxima sexta-feira, 3 de dezembro, quando os voluntários finalizam o trabalho, haverá uma coletiva de imprensa para falar sobre o resultado da ação, seguida de almoço para os participantes, e o lançamento oficial do desafio do “Lixo Zero”. Nos dias 6 e 7 de dezembro, serão ministradas as palestras nas escolas, onde Adevania vai mostrar aos estudantes o que eles podem fazer para zerar o descarte inadequado de resíduos, além de convidá-los a participarem do concurso de redação e desenho com o tema da campanha.

Na abertura da pesca, em abril de 2022, o Sicoob Credisul irá intensificar nas cidades do Cone Sul de Rondônia as ações de conscientização para atingir o objetivo da campanha, distribuindo sacolas biodegradáveis e materiais de divulgação em postos de combustíveis e outros pontos comerciais. As empresas associadas ou não à cooperativa que tiverem interesse em se juntar à campanha, basta entrar em contato pelo telefone 69 3316-6153.