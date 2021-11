A Polícia Civil continua as investigações para tentar identificar o autor ou os autores do disparo que atingiu os jovens André Piacentini, de 22 anos, e Bárbara Boscatto, de 21 anos, fato que ocorreu numa festa no dia 21 de novembro, por volta das 3h, no Rancho Tozzo, localizado na Linha 05, em Cacoal.

Na ocasião, o disparo acertou as costas e transfixou o abdome de Bárbara, e ainda acertou a perna de André.

No dia do ocorrido, as vítimas foram socorridas por amigos até a chegada de uma equipe dos bombeiros, nas proximidades do bairro Green Ville, sendo encaminhados ao Hospital Heuro. Bárbara perdeu um dos rins e teve que fazer cirurgia às pressas.

Nove dias após o episódio, familiares das vítimas ainda continuam sem respostas das

autoridades locais sobre a autoria do crime.

Em coletiva de imprensa realizada na manhã desta terça-feira, 30, a Delegada de Homicídios, Erica Demarchi, relatou que já ouviu dezenas de testemunhas, porém algumas informações ainda são desencontradas.

Ela disse que, o pode ajudar a elucidar o crime nos próximos dias e identificar a autoria, vídeos e fotos realizados no local que já estão nas mãos da equipe de investigação.

Atualmente, Bárbara se encontra internada na UTI do Hospital Heuro em Cacoal e ainda não foi ouvida pela equipe policial pelo seu estado crítico de saúde.