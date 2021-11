A obra é fruto de indicação do parlamentar ao Poder Executivo e a climatização resultado da destinação de emenda de mais de 125 mil reais.



O deputado estadual Eyder Brasil (PSL) participou nesta segunda-feira (29) da inauguração do novo complexo da Central de Atendimento do Tudo Aqui em Ariquemes.



De acordo com o parlamentar, visualizando a necessidade do povo da região do Vale do Jamari, foi que em 2019 o mesmo fez a indicação ao Poder Executivo para a instalação de uma nova unidade de atendimento no município.



“Fico muito feliz e agradecido pelo governador Coronel Marcos Rocha ter atendido nossa indicação e o Coronel Carlos Lopes, Superintendente da Sugesp pela execução da nossa emenda parlamentar de mais de 125 mil destinada para a climatização dessa importante ferramenta de atendimento ao nosso povo”, enfatizou o deputado.



A finalidade do Tudo Aqui é levar serviços básicos de cidadania de forma mais célere a toda à população, principalmente o serviço de emissão de RG que era uma grande necessidade das pessoas da região.



Além disso, a nova sede vai contemplar os serviços do Procon, do SINE, SEFIN, DETRAN, demais órgãos do governo do estado e ainda com possibilidades de ter também a presença da Receita Federal.



O Tudo Aqui vai funcionar no prédio revitalizado do antigo Fórum do Município, que fica na Avenida Tancredo Neves, nº 2606, no Setor Institucional de Ariquemes. O atendimento à população dará início dia 01 de dezembro das 7:30 às 17:30 horas.