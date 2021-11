A terça-feira (30) foi de mercado andando de lado para o setor do frango. De acordo com análise Cepea/Esalq, o movimento de baixa está atrelado ao fraco ritmo de vendas da proteína no mercado atacadista.

Agentes consultados pelo Cepea indicam que vendedores estão reajustando negativamente as cotações, no intuito de elevar a liquidez e evitar aumento de estoques.

Em São Paulo, de acordo com a Scot Consultoria, a ave na granja ficou estável em R$ 5,20/kg, assim como o frango no atacado, valendo R$ 6,55/kg.

No caso do animal vivo, os valores não mudaram em Santa Catarina, valendo R$ 3,70/kg, nem no Paraná, custando R$ 5,77/kg, e também em São Paulo, fixado em R$ 5,00/kg.

Conforme informações do Cepea/Esalq, referentes à segunda-feira (29), tanto a ave congelada quanto a resfriada ficaram com valores estáveis, custando, respectivamente, R$ 6,85/kg e R$ 7,26/kg.