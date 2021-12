Na madrugada desta quarta-feira, 01, um jovem acabou sendo preso pela Polícia Militar após comer e beber em companhia de um amigo em uma lanchonete localizada na Praça do Mensageiro, no bairro Jardim Eldorado, em Vilhena e na hora de pagar a contar, saírem correndo do local.

De acordo com informações levantadas pela reportagem do Extra de Rondônia, os jovens se sentaram e beberam várias cervejas, porém, sismado com as atitudes deles, o proprietário da lanchonete solicitou que saldassem o débito.

Após relatarem que logo pagaraiam, os clientes ainda pediram mais dois lanches e novamente foram instruídos por uma funcionária a pagarem a conta, que se somava R$ 195,00.

Quando a garçonete se virou, os suspeitos saíram correndo do local em sentidos opostos e um deles, que fugia de bicicleta, foi seguido pelo proprietário, que estava de motocicleta.

Em determinado ponto da perseguição, o dono da lanchonete se deparou com uma viatura da Polícia Militar e solicitou apoio afirmando que o ciclista havia acabado de cometer um furto em seu comércio.

Durante abordagem ao agente, os militares encontram os dois lanches, 7 copos e 5 latas de cerveja, que foram furtados da lanchonete.

Diante dos fatos, o agente recebeu voz de prisão e foi apresentado na Delegacia da Polícia Civil para o registro do caso. O segundo suspeito não foi localizado.