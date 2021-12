Uma moradora do Jardim Green Ville, em Vilhena, entrou em contato com a redação do Extra de Rondônia para reclamar da forma que o Serviço Autônomo de Águas e Esgoto de Vilhena (SAAE) está executando a obra de saneamento.

De acordo com a moradora, o SAAE deixou para a época das chuvas a execução do trabalho que em tese deveria ser executado na seca, já que este serviço tem que fazer buracos e mexer com a terra, com isso, devido à chuva, o barro e os buracos que ficam na frente das casas deixa o morador praticamente ilhado.

A moradora relata que após colocarem a tubulação, os operários jogam água na rua esparramando ainda mais a terra e não tampam corretamente os buracos, deixando uma verdadeira armadilha propicia para acidentes.

A vilhenense pede ao responsável pela obra que reveja a forma de execução/planejamento e assim evitar constrangimentos e prejuízos aos moradores.

O Extra de Rondônia deixa espaço aberto ao responsável pela obra caso queira se manifestar sobre o assunto.