Recentemente Vilhena recebeu secretários e presidentes de conselhos de saúde das cidades de Cerejeiras, Cabixi, Colorado do Oeste, Corumbiara, Pimenteiras e Chupinguaia, bem como servidores de toda região do Cone Sul, além do gerente regional de Saúde, Sérgio Matos, para participar de treinamento remoto sobre a utilização do DigiSus, sistema de informação utilizado por estados e municípios na gestão e controle dos programas de saúde em andamento.

“Desde 2018 o DigiSus já está em operação e principalmente nas cidades mais do interior, há uma falta de conhecimento sobre seu uso. Por isso o Ministério da Saúde tem realizado essa capacitação. O Cone Sul é a última regional de Rondônia que ainda precisa passar pelo treinamento e ficamos muito contentes de ver que tantas pessoas se mobilizaram para estar aqui hoje”, disse Igor Gonçalves, representante do Ministério da Saúde.

O secretário municipal de Saúde, Wagner Borges, abordou a necessidade dos servidores estarem em constante capacitação. “Vivemos em um mundo cada vez mais acelerado. Estamos investindo em informatização e logo vamos abandonar o papel. Esse tipo de treinamento é bom para facilitar a produção, desenvolvimento e análise dos relatórios de Saúde”, explica.

A vice-prefeita Patrícia da Glória também participou do treinamento e tratou de falar sobre a importância das equipes de saúde também na área social. “Tudo aquilo que vem para melhorar a Saúde municipal deve ser levado a sério e vendo aqui essa sala cheia, nos gera muita alegria, pois vemos que vocês estão dando valor ao serviço, que estão buscando mais mecanismos de melhora no atendimento, no planejamento. Isso certamente vai refletir no aspecto social dos atendimentos, dando qualidade, conforto e bem-estar aos pacientes. Parabéns a todos”, assegurou.

Mais informações sobre a Saúde podem ser conseguidas pelo WhatsApp institucional 3322-2945.