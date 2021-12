Que atire agora mesmo a primeira pedra a pessoa que nunca, pelo menos pensou, em fazer uma cirurgia plástica em algum momento da sua vida.

A verdade é uma só, acabou a muito tempo o tabu de que a cirurgia plástica é um procedimento que deve ser feito apenas visando uma parte da beleza externa de homens e mulheres. Uma parte que por muito tempo pode ser vista pela sociedade como não importante, apenas uma “frescura”.

A verdade é que a cirurgia plástica trabalha muito além da beleza, visando o bem-estar, a autoestima e até mesmo a qualidade de vida e saúde de muitos homens e mulheres ao redor do mundo.

Mas então, em quais casos a cirurgia plástica pode ser considerada como uma arma benéfica que vai muito além da beleza?

No artigo de hoje, iremos analisar a respeito dessa questão, trazendo para o artigo alguns casos em que a cirurgia plástica pode ser considerada como uma arma benéfica que vai muito além da beleza, tanto no caso dos homens, quanto no caso das mulheres.

A cirurgia plástica ajudando com os problemas no corpo humano

Muitas pessoas nascem com problemas em seu corpo que podem trazer muito sofrimento para si em relação à sua autoestima. Na escola, ou até mesmo no trabalho, infelizmente é muito comum que as pessoas façam brincadeiras desagradáveis com as partes do corpo das outras pessoas.

Um exemplo comum pode ser visto com as “orelhas de abano”, que podem fazer com que as crianças sofram muito, sendo apelidadas de dumbo ou de qualquer outro apelido desagradável que lembre a condição das orelhas.

Muitas mulheres também costumam sofrer muito com o tamanho das suas mamas, em que em algumas casos, ou elas são muito grandes ou muito pequenas, fazendo com que as meninas sofram muito, ainda mais quando são mais jovens.

Para solucionar essas questões de uma vez por todas, esses jovens podem ser submetidos a uma eficiente cirurgia plástica, que irá resolver os seus problemas desde a raiz, evitando de uma vez por todas que a pessoa continue sofrendo por algo físico relacionado ao seu corpo.

Nesse caso, muito além da beleza, o procedimento estético pode ser uma verdadeira arma para que a pessoa consiga resolver um problema em seu corpo que de outro modo não conseguiria ser resolvido.

Nesses casos, as cirurgias de aumento de mama, redução de mama ou de otoplastia podem resolver esses problemas em apenas algumas horas, contando com um bom médico cirurgião e algumas alterações no corpo da pessoa (que estará bem anestesiado durante todo o procedimento).

A cirurgia plástica ajudando com problemas de saúde

Um outro caso em que a cirurgia plástica pode ser essencial para ajudar as pessoas, muito além do quesito da beleza, é quando ela é feita para resolver algum problema de saúde.

Um exemplo, é o caso da cirurgia plástica da Ginecomastia (doença que é causada por um desequilíbrio hormonal no público masculino, causando o aumento das mamas nesse público).

Nesse caso, o homem será submetido a um procedimento estético que estará visando a sua saúde, autoestima e bem estar, dado que naturalmente, os homens não possuem mamas maiores do que as mulheres.

Um outro ponto que pode ser usado de exemplo também quando o assunto é a cirurgia plástica ajudando nos problemas de saúde das pessoas, é quando é feita a cirurgia plástica de rinoplastia, que modifica a estrutura das narinas das pessoas.

Nesse caso, a cirurgia plástica pode ser feita pensando nos fins estéticos ou especificamente para corrigir e melhorar de uma vez por todas a boa respiração de uma pessoa.

Essa cirurgia pode ser feita visando diminuir a estrutura do nariz ou até mesmo para aumentar a sua estrutura, com a ajuda de enxertos que são inseridos nas narinas.

Não é só de beleza que se vive a mulher (e até mesmo o homem)

Como foi visto nos tópicos anteriores, mesmo a beleza sendo um ponto muito importante para manter a autoestima de homens e mulheres, a cirurgia plástica pode ser feita para outros fins, podendo até mesmo ser um momento de transição da pessoa, para levar uma vida muito melhor e mais feliz depois de ser submetida a uma cirurgia plástica.

