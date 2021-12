Os organizadores do 3º encontro dos apaixonados pelo Vilhena Esporte Clube (VEC) estão preparando uma homenagem especial ao professor Ionay da Luz (im memoria) que foi o primeiro técnico a levar o Clube ao seu primeiro título em 2005.

O treinador foi internado no dia 07 de junho com covid-19, no HR de Vilhena, no dia 11, foi intubado, e no dia 18, não resistiu à doença e morreu aos 59 anos.

O evento acontece no dia 19 de dezembro no Clube Embratel. O ingresso deverá ser reservado com antecedência com Natalzinho pelo WhatsApp 98445-4552 ou Thiago 98147-4019.

O convite dará direito a uma camisa, almoço e participação nos jogos, sorteios de prêmios e muita música com Boni Pagodeiro e turma.

>>>>>>>>>>Clique na imagem para ampliar>>>>>>>>>>