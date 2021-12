O lance ocorreu aos 48 minutos do segundo tempo, quando a partida já estava 2 a 0 para o Grêmio. Após Liziero perder a bola no campo de ataque, Jhonata Robert afastou o perigo da entrada da área, viu Borja fazer o pivô já no círculo central e viu o goleiro Tiago Volpi adiantado. Dali mesmo, o camisa 25 mandou uma bomba por cobertura para fazer o terceiro.

Golaços marcados do meio de campo passaram a se eternizar como aqueles que Pelé não fez por causa de um momento único na Copa do Mundo de 1970.

Na estreia brasileira no Mundial, a Seleção goleou a Tchecoslováquia por 4 a 1. Mas o lance que entrou para a história foi o chute do meio de campo no qual o Rei do Futebol errou por centímetros da trave esquerda da meta adversária.