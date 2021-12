Representantes do Programa de Modernização e Governança das Fazendas Municipais dos Municípios do Estado de Rondônia e do Desenvolvimento Sustentável dos Municípios (Profaz), da Federação das Associações Comerciais e Empresariais de Rondônia (Facer) e da Associação Comercial e Industrial de Pimenta Bueno (ACIPB) reuniram-se no último dia 26 de novembro para tratar de ações propositivas visando o desenvolvimento econômico sustentável dos municípios rondonienses, integrando o setor público e privado por meio das associações comerciais e industriais dos municípios.

Entre as iniciativas destacadas está a criação de uma câmara voltada para o agronegócio na estrutura da Facer: “Estamos trabalhando firmemente para a retomada da economia de Rondônia e aos poucos percebemos que o setor empresarial está reagindo. Nos próximos anos queremos atuar no fortalecimento de nossas bases, com foco no agronegócio, bem como fomentar o desenvolvimento de nossas empresas”, disse o presidente da entidade, Marco Kobayashi.

A fala do dirigente da Facer vai ao encontro das ações do Profaz que vem dialogando com várias instituições, entre as quais, a SEDAM, a SEFIN, a SEDI, o BNDES e o Banco Central, em busca de uma governança para a criação e estabelecimento de uma política de estado voltada para a monetização dos “ativos verdes” com a criação de um programa de “pagamentos por serviços ambientais” (PSA).

Tem ainda trabalhado no fomento para o desenvolvimento da agroindústria familiar e do pequeno produtor rural com a modernização da legislação do Serviço de Inspeção Municipal de Produtos de Origem Animal (SIM) – neste caso, em parceria com o Sebrae Rondônia, os consórcios Cisan Central/RO e Cimcero e a Arom.

A Facer, nos termos da Lei nº 4,222/2017, integra o Conselho do Diretor do Profaz representando o setor produtivo dos municípios rondonienses, para a construção de uma governança vocacionada ao desenvolvimento sustentável dos municípios e para a modernização e melhoria da performance das administrações fazendárias.

Participaram da reunião, pelo Profaz, o Coordenador Executivo Marc Uiliam Ereira Reis e o Coordenador do Comitê de Desenvolvimento Sustentável, Wagner Garcia de Freitas, assim como o Presidente da Facer, Marco Cesar Kobayashi, e o Vice-Presidente da ACIPB, Gerson Szezerbatz Zanato.